Кашпировского привлекут за соль и гипноз

Челябинская милиция пытается привлечь к административной ответственности известного целителя-аматора Анатолия Кашпировского. Пока что сделать это не удается. Узнав, что его обвиняют в нарушении установленного законом порядка занятия нетрадиционной медициной и причастности к мошенническим действиям, целитель скрылся. По данным генпрокурора Центральной прокуратуры Челябинска Игоря Рязанова, Кашпировскому грозит штраф в размере от 765 до 982 долларов, пишет газета “Сегодня”.

Маг от психотерапии, недавно посетивший Челябинск со своим коронным номером – массовыми сеансами излечения от всех болезней сразу, не подозревал, что на его “приеме” присутствовали, специально приглашенные по многочисленным жалобам граждан, эксперты с кафедр психиатрии, психологии и наркологии Челябинской государственной медицинской академии.

Вывод экспертов был однозначным: Кашпировский использует методы гипноза, негативно воздействующие на психику человека, без учета индивидуальных особенностей и возможных противопоказаний к проведению гипнотических сеансов.

Кроме того, представители прокуратуры утверждают, что некая частная предпринимательница из “свиты” Кашпировского продавала посетителям сеансов расфасованную в пакетики пищевую соль, выдавая ее за целебный препарат.