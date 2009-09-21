Казаки и "Беркут" вступили в схватку за Госрыбхоз

Представители ряда казацких организаций требуют от Президента, премьер-министра и генерального прокурора Украины дать оценку действиям руководства Министерства юстиции и Министерства внутренних дел Украины, чьи подчиненные не обеспечили выполнения решения суда о восстановлении в должности председателя Госкомитета рыбного хозяйства Украины Владимира ВОЛКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил председатель казацкого комитета «Порядка и защиты» В.ВОЛКОВ.

Как отмечается в обнародованном заявлении, «сегодня в 9.00 господин ВОЛКОВ В.В. в сопровождении судебного исполнителя АБИСОВА А.В. прибыл по адресу: ул. Артема, 45А, где расположен Госкомитет рыбного хозяйства, для принудительного исполнения решения Киевского апелляционного административного суда», который восстановил В.ВОЛКОВА в должности председателя этого комитета.

Вместе с ним на территорию госкомитета «зашли около 30 мирных граждан» с целью поддержки, о чем заранее был поставлен в известность председатель Шевченковской РГА в г. Киеве.

Представители казачества отмечают, что, несмотря на законные действия В.ВОЛКОВА и его сторонников, в 10.03 по указанному адресу прибыли сотрудники Шевченковского райуправления милиции, в том числе бойцы спецподразделения «Беркут» в количестве около 200 человек, которые «начали штурм мирного собрания с использованием грубой физической силы и без каких-либо объяснений».

В результате, говорится в заявлении, участники акции были принудительно доставлены в Шевченковское райуправление.

Комментируя ход событий, В.ВОЛКОВ отметил, что к гражданам и казакам, участвовавшим в акции в его поддержку, были применены незаконные и унизительные методы воздействия. Поэтому он не исключает, что 26 сентября на Казацком совете «мы утвердим тотальную мобилизацию казачества для защиты прав граждан и 14 (октября) на Покров, ожидайте».

По информации Шевченковского райуправления ГУ МВД Украины в г. Киеве, сегодня сотрудники столичной милиции не допустили нарушений общественного порядка в ходе возвращения к исполнению служебных обязанностей бывшего руководителя Государственного комитета рыбного хозяйства Украины В.ВОЛКОВА, увольнение которого было признано судом незаконным.

Как рассказали в милиции, 65 казаков, которые прибыли для его поддержки из Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей, были приглашены в райуправление для дачи объяснений. В частности, было установлено, что эти люди прибыли по приглашению В.ВОЛКОВА для его поддержки, поскольку он один из представителей казачества. Сейчас все подробности и обстоятельства действий казаков и других лиц выясняются милицией.

В то же время сегодня на пресс-конференции в Запорожье министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО заявил о попытке захвата помещения Государственного комитета рыбного хозяйства его бывшим председателем В.ВОЛКОВЫМ. Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что В.ВОЛКОВ в сопровождении нескольких десятков человек из казацкой организации ворвались в здание госкомитета и захватили кабинет председателя. На место происшествия прибыли сотрудники спецподразделения «Беркут», которые задержали около 60 членов казацкой организации. В свою очередь, по его словам, В.ВОЛКОВ забаррикадировался в кабинете председателя.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что после задержания В.ВОЛКОВА ему предъявят обвинение в захвате государственных зданий и присвоении властных полномочий.

Справка УНИАН. В июле 2008 Кабинет министров назначил на должность председателя Государственного комитета рыбного хозяйства Николая ШВЕДЕНКО. Ранее Кабмин освободил В.ВОЛКОВА от должности председателя Государственного комитета рыбного хозяйства. Он освобожден в связи с недобросовестным исполнением своих обязанностей - нарушением присяги государственного служащего.