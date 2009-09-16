Тимошенко утвердит «антиблатную» лесную программу

Правительство намерено сегодня утвердить Государственную целевую программу «Леса Украины» на 2010-2015 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на заседании правительства.

«Мы знаем, что было с лесами последние 5-7 лет, когда осуществлялись несанкционированные вырубки, когда сотнями гектаров лес раздавали блатным, когда никто не обращал внимания на эту отрасль и не предпринимались системные важные меры для обеспечения работы лесного хозяйства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что одновременно с утверждением государственной программы правительство сегодня на заседании утвердит еще ряд решений, касающихся регламентации и обеспечения содержания и развития лесного хозяйства.

«Это многофункциональное хозяйство, которое с одной стороны создает экологическую ауру нашей страны, а с другой стороны является еще одним неиспользуемым источником возобновляемых возможностей генерации электроэнергии», - добавила она.