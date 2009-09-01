В Чернигове мужчина застрелился из-за банковского кредита?

Черниговская милиция проводит проверку по факту самоубийства из-за кредита.

Как сообщила УНИАН помощник начальника городского отдела милиции по работе с общественностью и СМИ Наталия ЧОВПИЛО, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в помещении одного из оздоровительных комплексов города обнаружено тело 47-летнего жителя Чернигова. Сотрудники милиции, прибывшие на вызов, установили, что мужчина выстрелил себе в голову из пистолета.

Выяснилось, что мужчина месяц тому назад устроился на работу в этот оздоровительный комплекс и руководил там строительными работами. Он имел достаточно большой банковский кредит – около 130 тыс. грн. Из-за финансовых трудностей мужчина злоупотреблял спиртным, что повлекло проблемы в семье.

Накануне самоубийства человек в очередной раз поссорился с женой, а утром застрелился.