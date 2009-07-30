Без денег с Украины Русская православная церковь не проживет?

Одной из весомых причин отказа Патриархом Московским и всея Руси КИРИЛЛОМ в автокефалии УПЦ МП является экономический фактор. Так прокомментировал сегодняшнее заявление Патриарха КИРИЛЛА профессор философии и искусствоведения Национальной академии наук Украины Дмитрий СТЕПОВИК.

“Нужно понимать, что приходы УПЦ МП составляют около половины от общего количества приходов Русской православной церкви”, - отметил он и добавил, что именно средства из украинских приходов составляют львиную долю поступлений Русской Православной Церкви.

“Схема финансирования выглядит приблизительно так – сначала средства из приходов, в том числе и украинских, направляются в центр – в Москву, а уже потом оттуда централизовано распределяются по местам”, - отметил Д.СТЕПОВИК. По его словам, “в центре - в Москве находится огромный управленческий аппарат, который можно сравнить с министерством, и на содержание которого, конечно же, необходима значительная сумма средств”. “Вследствие этого на места возвращается гораздо меньше средств, чем посылается в центр”, - добавил он. “Учитывая, что некоторые из приходов Русской православной церкви, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, чрезвычайно бедны, Украинская Православная Церковь с ее богатыми приходами имеет для российского православия стратегическое значение”, - отметил Д.СТЕПОВИК.

Как сообщал УНИАН, Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ сегодня заявил, что автокефалия Украинской Православной Церкви несвоевременна. «Киев – это наш Иерусалим и Константинополь – сердцевина нашей жизни. Можно закрыть глаза на тысячелетнюю историю. Но автокефалия - это не отказ от истории», - сказал он и добавил, что автокефалия – это отказ от основ церкви.