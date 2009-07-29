Тигипко: давайте продадим четверть ГТС россиянам

Политик Сергей ТИГИПКО предлагает акционировать газотранспортную систему Украины для того, чтобы решить проблему непрозрачных схем поставок голубого топлива через территорию государства в европейские страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Кировограде.

По его словам, поставки газа должны происходить исключительно на экономических, а не политических основах.

«Есть система, которая транспортирует топливо, есть производители и потребители газа. Риск возникает из-за того, что через одну сеть идет большой объем. Я считаю, что нужно акционировать (газотранспортную систему - УНИАН). Мы боимся потерять контроль государства. Давайте оставим за собой 50%, продадим россиянам 25% и еще 25% - европейским потребителям. Получим абсолютно прозрачное предприятие», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

По его мнению, сделать это мешает только желание обогащения тех, кто сегодня контролирует сеть.

«Нужен контроль и инвестиции. Когда мы получим совместное предприятие 50-25-25, все будет понятно и прозрачно. Те же европейцы и россияне спросят, почему вы покупаете что-то для предприятия по таким ценам, где ваши тендеры? Но с другой стороны, они не будут бояться, что газ через сеть будет проходить мимо них. Как следствие, не будут строить обходные варианты», - отметил политик.

По его мнению, в противном случае Украина со временем получит кучу металлолома и убыточную газотранспортную компанию.