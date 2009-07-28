«Дочки» Нафтогаза поссорились с НАК из-за решения Тимошенко?

Кабмин решил рассчитаться за газ с "Газпромом" за счет дивидендов от работы "дочек" "Нафтогаза" – компаний "Укрнафта" и "УкрГаз-Энерго", однако «дочки” НАК категорически против. Кого Юлия Тимошенко обвинит в срыве утвержденного плана «спасения» Нафтогаза на этот месяц? Быть может РосУкрЭнерго, которая несмотря на победные реляции премьера, все-таки не совсем ушла с украинского рынка?

Кабмин вчера опубликовал постановление #762 от 22 июля, которым поручил Минтопэнерго и НАК "Нафтогаз Украины" взыскать дивиденды с ЗАО "УкрГаз-Энерго" (УГЭ) и ОАО "Укрнафта" по итогам их деятельности в 2006-2008 годах. Средства должны быть направлены на погашение долгов НАК. Советник премьер-министра, член комитета Верховной рады по ТЭК Александр Гудыма объяснил Коммерсант-Украина, что деньги необходимы для расчетов за газ с "Газпромом". По данным Минтопэнерго, в июле Украина планирует закупить 3 млрд кубометров газа по цене $198 за тысячу кубометров на сумму $595 млн.

Издание напоминает, что "Укрнафта" (НАК принадлежит 50%+1 акция) не выплатила 4,9 млрд грн дивидендов за 2006-2008 годы. УГЭ (у НАК 50% акций) не выплатила 917,95 млн грн дивидендов за 2007 год. Таким образом, общая сумма средств, на которые может рассчитывать НАК,– 2,9 млрд грн ($372 млн).

Однако Коммерсанту в компаниях заявили, что не намерены платить дивиденды "Нафтогазу". "Правительство постановлением от 22 февраля 2008 разрешило НАК не оплачивать долг перед УГЭ в счет дивидендов,– заявили в пресс-службе `УкрГаз-Энерго`.– `Нафтогаз` тогда не заплатил нам за газ, нанес УГЭ и ее акционеру RosUkrEnergo (владеет 50% УГЭ; 50% RosUkrEnergo принадлежит Дмитрию Фирташу и Ивану Фурсину) убытки, но до сих пор говорит – платите дивиденды. Мы не станем этого делать".

В "Укрнафте" действия правительства не стали комментировать. Но источник издания в компании объяснил, что вопрос выплаты дивидендов будет рассмотрен лишь после того, как "Нафтогаз" повысит закупочные цены на газ, добываемый "Укрнафтой". "Сейчас его стоимость составляет всего 199 грн за тысячу кубометров, из-за чего компания несет убытки. Если мы договоримся о росте закупочной цены, собрание акционеров `Укрнафты` может быть разблокировано и дивиденды выплачены",– сказал источник. В "Нафтогазе" комментировать эти заявление не стали.