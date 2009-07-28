Луганская область подготовила проект сотрудничества с Кабмином

Руководство Луганской области разработало и передало на экспертизу в соответствующие министерства проект соглашения о сотрудничестве между регионом и Кабинетом министров на период до 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник Главного управления экономики Луганской облгосадминистрации Игорь АГИБАЛОВ.

По его словам, на реализацию мероприятий, предусмотренных соглашением, необходимо около 10 млрд. грн.

И.АГИБАЛОВ уточнил, что проект соглашения с Кабмином отражает три приоритетных направления развития региона. Эти направления включены в Стратегию развития Луганской области до 2015 года, которая была принята в прошлом году.

Первый направлением предусмотрена ликвидация последствий закрытия угольных предприятий. "Это главное по приоритетности направление", - подчеркнул И.АГИБАЛОВ. Ликвидация последствий закрытия шахт, по его словам, - это решение первоочередных проблем в городах и селах, где были закрыты шахты, ликвидация затоплений в этих населенных пунктах, создание новых рабочих мест, строительство установок деминерализации шахтных вод и ряд других мероприятий.

Второе направление - это развитие инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства.

"Данное направление мы предлагаем Кабмину, в первую очередь, как способ привлечения инвесторов и как антикризисное мероприятие", - отметил И.АГИБАЛОВ. Основными компонентами данного направления являются улучшение состояния водоснабжения в области, реконструкция жилищного фонда для последующей передачи в собственность ОСББ, решение проблемы накопления твердых бытовых отходов.

"В области планируется создать региональные хранилища для твердых бытовых отходов", - заметил И.АГИБАЛОВ. Всего, по его словам, в Луганской области будет создано около 6 таких хранилищ.

Третье направление - социальное строительство, направленное на решение проблем в медицинской отрасли, сферах образования и культуры.

Начальник Главного управления облгосадминистрации также напомнил, что подобные соглашения с Кабмином уже подписали Донецкая и Львовская области.