Ющенко: качество жизни зависит от торговли

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил работников торговли с профессиональным праздником.

Как говорится в поздравлении Президента, текст которого размещен на его официальном сайте, от профессионализма, предприимчивости и культуры обслуживания потребителей непосредственно зависит качество жизни каждого гражданина Украины.

“С развитием рыночных отношений торговля играет все более значительную роль в укреплении экономического потенциала страны. Дальнейшее развитие торговой инфраструктуры, расширение и улучшение ассортимента, повышение качества сервиса до европейского уровня, внедрение передовых методов работы, усиление конкурентоспособности отечественных товаров – такие задачи стоят сегодня перед работниками отрасли. Убежден, вам под силу их успешно решить”, отметил В.ЮЩЕНКО.