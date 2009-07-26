В Севастополе отмечают День ВМФ России

В Севастополе сегодня отмечают День Военно-морского флота России.

Как передает корреспондент УНИАН, основные мероприятия проходят в акватории Севастопольской бухты, где в линию выстроились корабли и суда.

После торжественного подъема флага главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир ВЫСОЦКИЙ вместе с командующим Черноморского флота России на катере осуществили обход кораблей и поздравили личный состав с праздником.

В 10.00 в бухте начался военно-спортивный праздник, который включает в себя прохождение кораблей, подводной лодки, пролет морской авиации, высадку бронетранспортеров с десантного корабля, театрализованное представление „33 богатыря” и тому подобное.

Парад кораблей открыл ракетный корабль на воздушной подушке «Бора», несущий государственные флаги России и Украины.

На смотровой трибуне в качестве гостей присутствуют руководство Севастополя и Крыма, командование ВМС Украины, шефские делегации из Москвы, Краснодара, Саратова и других регионов России.

Вечером на площади Нахимова состоится концерт с участием звезд российской эстрады.

День ВМФ России (раньше День ВМФ СССР) традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.