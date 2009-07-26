США и Китай проведут первый раунд стратегического диалога

США и Китай проведут в Вашингтоне 27-28 июля с.г. первый раунд обновленного китайско-американского Стратегического и экономического диалога. Китайская делегация, представленная более чем 100 участниками, уже прибыла в американскую столицу. Ее возглавляют вице-премьер Госсовета КНР Вань Цишань и член Госсовета Дай Бинго, передает "Синьхуа".

Стратегический экономический диалог между Вашингтоном и Пекином был организован бывшим министром финансов США Генри Полсоном и в обновленном расширенном формате продолжается с приходом в Белый дом Барака Обамы.

Со стороны США в предстоящих американо-китайских консультациях примут участие госсекретарь Хиллари Клинтон и министр финансов Тимоти Гайтнер. Планируется, что на церемонии открытия выступит президент США.

Для Китая приоритетным вопросом на переговорах, очевидно, будет стабильность обменного курса доллара, предполагает РосБизнесКонсалтинг. КНР, чьи золотовалютные резервы лишь на официальном уровне составляют 2,13 трлн долл. и большая их часть номинирована в долларах, опасаются девальвации американской валюты в результате массированного вливания денег в экономику правительством США.