Качество коммунальных услуг в Луганской области повысят немцы?

Немецкое общество технического сотрудничества (GTZ) планирует осенью этого года начать реализацию проекта «Повышение уровня коммунальных услуг», направленного на улучшение системы самоуправления на Востоке Украины, при этом акцент планируется сделать именно на Луганскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе встречи с руководством Луганской области заявил представитель Немецкого общества технического сотрудничества Ульрих КЮНЦЕЛЬ.

По его словам, на данный момент представители немецкой стороны не готовы назвать конкретные города, в которых будет реализован проект. Отчет и рекомендации о дальнейшем сотрудничестве будут предоставлены в центральный офис Немецкого общества технического сотрудничества в августе текущего года.

«Если не возникнут задержки бюрократического характера, то реализация проекта начнется уже в октябре-ноябре 2009 года», – пообещал У.КЮНЦЕЛЬ.

При этом он подчеркнул, что проект не предусматривает финансовых вложений, а только создание необходимых условий для инвестирования. Основное направление проекта – улучшение качества коммунальных услуг путем переобучения и повышения квалификации муниципальных работников.

«Мы хотим помочь украинской стороне соединить технические возможности с экономическим мышлением», – заявил У.КЮНЦЕЛЬ.