На Прикарпатье снимают фильм о пропагандисте УПА Марке Боеславе

На Прикарпатье отсняли первую из шести 20-минутных серий документального фильма «Стальные строфы Марка Боеслава» о жизненном пути краевого проводника пропаганды Организации украинских националистов, редактора подпольной газеты «Шлях перемоги», пропагандиста УПА, публициста и поэта Михаила Дяченко (псевдоним «Марко Боеслав»).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил режиссер фильма, краевед из Прикарпатья Зиновий БОЙЧУК.

По его словам, на экраны фильм о Марке Боеславе выйдет в марте следующего года, к 100-летию со дня его рождения.

Снимает художественно-публицистический фильм Коломыйская телекомпания «НТК» по рассекреченным архивным материалам CБУ.

З.БОЙЧУК сообщил, что уже 15 лет исследует биографию М.Дьяченко и насобирал уникальные материалы, на основе которых будет снят фильм.

«Сцены фильма детально привязаны к документальным свидетельствам – мы пытаемся точно воспроизвести элементы одежды или оружия, предметы быта повстанцев», – подчеркнул З.БОЙЧУК. По его словам, съемки картины проходили в тех местах, где воевал Марко Боеслав. Съемочной группе удалось найти два бункера, в котором скрывался поэт. Во время съемок постановщикам наиболее сложно было инсценировать бои, в этом ей помогало львовское общество «Память».

В фильме звучат много колядок, песен, написанных Марком Боеславом.

Справка УНИАН. М.Дяченко (Марко Боеслав) родился 25 марта 1910 года в Калушском районе Ивано-Франковской области. Член Украинского Главной Освободительной Рады, краевой проводник пропаганды ОУН, кавалер Серебряного Креста Заслуги, редактор подпольного журнала «Чорний ліс» (1947-1952), поэт и публицист, который героически погиб 22 февраля 1952 года в бою с НКВД в селе Дзвиняч Богородчанского района Ивано-Франковской области. Марко Боеслав погиб в одном из бункеров вместе со своей помощницей под псевдонимом «Черемшина». Именно этой девушке поэт посвятил слова популярной песни «Рости, рости, Черемшино».

Марко Боеслав посмертно принят в Национальный союз писателей Украины. Его дело хранится в отраслевом государственном архиве СБУ.