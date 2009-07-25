Судмедэксперт требовал взятки за ускорение вскрытий

В Сумской области будут судить судмедэксперта, который требовал взятки за ускорение проведения вскрытий трупов.

Как передает корреспондент УНИАН по информации прокурора отдела прокуратуры Сумской области Анатолия ПИРХИ, межрайонной прокуратурой Конотопа закончено расследование и направлено в суд с обвинительным заключением резонансное уголовное дело относительно заведующего Конотопским районным отделом судебно-медицинской экспертизы, который в период с марта по май текущего года путем вымогания получил от 5 лиц взятки на сумму 4,5 тыс. грн. за ускорение проведения вскрытий трупов умерших.

Схему вымогания взяток разоблачили сотрудники Управления СБУ в Сумской области. Злоумышленник был задержан во время передачи денег.

Судмедэксперт будет отвечать перед законом по ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.