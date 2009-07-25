В Луцке пройдет музыкальный фестиваль "Бандерштат-2009"

В Луцке 8-9 августа состоится ІІІ Всеукраинский музыкальный фестиваль "Бандерштат-2009".

Как сообщили УНИАН в оргкомитете мероприятия, идея фестиваля - популяризация украинского национального единства, патриотизма и прославления украинских героев, которые воевали в рядах УПА и погибли за независимость Украины. Организаторы отметили, что фестиваль будет резкого патриотического направления, посвященный 100-летию со дня рождения Степана Бандеры.

В рамках фестиваля планируются выступления многих молодых украинских групп и проведение мастер-классов различного направления, которые будут пропагандировать проукраинский стиль мышления, украинский язык, культуру, жизненную активность.

Планируется, что на “Бандерштате” выступят: 8 августа «Инши» (Владимир-Волынский), «Икебана» (Луцк), «Злам» (Киев), «Пост-Сенс (Белая Церковь)», «В.О.Д.А.» (Луцк), «Брем Стокер» (Ривне), «Де Сенс» (Львов), хедлайнеры Mauzer (Могилев, Беларусь) и «Ролликс» (Херсон); 9 августа - «Эффата» (Червоноград), «Хмародери» (Львов), «Спалени Витрыла» (Ривне), «Фиолет» (Луцк), «Хуч» (Львов), «Мий Батько Пье» (Ривне), «Веремий» (Киев), «Серцевый Напад» (Черновцы-Луцк) и хедлайнер феста – «Тартак» (Киев).

Фестиваль будет проходить вблизи Луцка в селе Гаразджа. Там будет разбит палаточный городок, где на протяжении действа будут жить его участники и гости. Вход на фестиваль бесплатный.

В рамках мероприятия также состоятся пейнтбольные соревнования, показательные выступления по боевому гопаку и др.

*** Фестиваль основан всеукраинской молодежной организацией "Национальный Альянс" в сентябре 2007 года. В августе 2008 года фестиваль состоялся во второй раз и собрал свыше трех тысяч молодых людей.