Из-за ликвидации Укрпромбанка может вырасти курс доллара?

Выплата вкладов клиентам Укрпромбанка может привести к снижению курса гривны и роста инфляции, считает Мария Майборода, старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital.

По информации источника "ДЕЛА" в Минфине, всех вкладчиков-физлиц Укрпромбанка будут переводить в Ощадбанк и закрывать обязательства перед ними за счет дополнительной эмиссии ОВГЗ. "Если предположить, что 7 млрд грн (примерный объем вкладов физлиц в банке – "ДЕЛО") в один момент поступит на наличный рынок, то можно ожидать роста инфляции и скачка наличного курса доллара", – заявила Майборода.

По словам эксперта, более предпочтительным является вариант, при котором Ощадбанк становится агентом по выплате депозитов из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Иначе (в случае реализации обрисованной схемы с ОВГЗ) получается ситуация, когда государство просто берет на себя внутренние долги коммерческого банка, а это не входит ни в перечень функций государства, ни в заложенные в бюджете расходы, подчеркивает Майборода.