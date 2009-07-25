«Мотор Сич» отправил VIP-самолет Ан-74 Муаммару Каддафи
16:36, 25 июля 2009Общество
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Еще два Ливия получит до конца года
Крупнейшее авиапредприятие Украины - компания "Мотор Сич" создало по заказу ливийского лидера Муаммара Каддафи VIP-самолет на базе пассажирского Ан-74. "Первую машину Ан-74 мы уже поставили в Ливию в VIP-исполнении для Каддафи и два самолета Ан-74 отправляем в Ливию в конце года", - сказал на встрече с журналистами председатель Совета директоров ОАО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.
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