«Мотор Сич» отправил VIP-самолет Ан-74 Муаммару Каддафи

Крупнейшее авиапредприятие Украины - компания "Мотор Сич" создало по заказу ливийского лидера Муаммара Каддафи VIP-самолет на базе пассажирского Ан-74. "Первую машину Ан-74 мы уже поставили в Ливию в VIP-исполнении для Каддафи и два самолета Ан-74 отправляем в Ливию в конце года", - сказал на встрече с журналистами председатель Совета директоров ОАО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

РИА новости