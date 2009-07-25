В Тернополе откроют памятник Соломее Крушельницкой

В Тернополе в ноябре откроют памятник уроженке области выдающейся оперной певице Соломее Крушельницкой.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель городского председателя по вопросам градостроительства и архитектуры Владимир ДИДЫЧ, городской совет уже заключил соглашение с автором скульптуры, львовским художником Владимиром СТАСЮКОМ об осуществлении подготовительных работ по сооружению памятника. Соглашением предусмотрена отливка скульптуры в бронзе. Стоимость работ будет составлять 507 тыс. грн. Основной материал – 2 тонны бронзы – предоставит городской совет, другие дополнительные материалы будет закупать исполнитель работ.

По словам В.ДИДЫЧА, все детали скульптуры одобрены градостроительным советом Тернополя и учтены мастером, который будет осуществлять отливку.

Также заключено соглашение по разработке проекта на установление постамента памятника. Установят монумент на центральной аллее в сквере им. Тараса Шевченко со стороны главной улицы Тернополя – Русской.

Как сообщал УНИАН, благотворительный фонд “Соломея” планировал установить в Тернополе памятник С.Крушельницкой еще в 2007 году, когда исполнилось 135 лет со дня ее рождения, однако собранных на то время средств не хватило.