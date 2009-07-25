На Буковине возбуждено дело против должностных лиц РГА

На Буковине возбуждено дело против должностных лиц райгосадминистрации и отдела земельных ресурсов в области, которые незаконно выделили фермеру землю стоимостью 1,5 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью Управления МВД Украины в Черновицкой области, получив согласие на создание фермерского хозяйства, одному из частных предпринимателей был передан в аренду земельный участок площадью 3,17 га. Однако договор аренды не был заключен, поэтому какого-либо права на землю предприниматель не имел.

Несмотря на это, должностные лица отдела Госкомзема безосновательно согласовали увеличение площади до 6,73 га, а также выдали положительное заключение на эту документацию. Понимая, что правоустанавливающих документов на право пользования или владения землей хозяйство не имело, служащие визировали, согласовывали и подавали проекты этих распоряжений на подпись председателя райгосадминистрации.

В результате указанных незаконных действий чиновников райгосадминистрации и отдела Госкомзема председатель и члены фермерского хозяйства изготовили государственные акты на право собственности на земельные участки, в результате государству нанесен ущерб на сумму свыше 1,5 млн. грн.

Прокуратура Черновицкой области возбудила уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 364, частью 2 статьи 366 Уголовного кодекса Украины.