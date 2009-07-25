В Киеве нашли многочисленные нарушения в работе частных ЖЭКов

В Киеве контролирующие органы выявили многочисленные нарушения в работе частных жилищно-эксплуатационных контор (ЖЭКов) и объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, в столице продолжаются прокурорские проверки законности установления частными субъектами предпринимательской деятельности тарифов на услуги по содержанию домов и придомовых территорий. Выявлены многочисленные нарушения действующего законодательства, самым распространенным среди которых является начисление гражданам завышенной квартплаты. Такое нарушение выявлено в деятельности ООО «Голосеево», которое обслуживает дом №13 по улице Голосеевской.

Кроме того, прокуратурой установлено, что в июне текущего года ООО «Жилье комфорт-сервис» начало безосновательно начислять завышенную почти в пять раз квартплату для жильцов дома №16 по улице Кудряшова, в результате чего только за один месяц жильцам данного дома излишне начислено к уплате свыше 125 тыс. грн.

Также выявлено, что общество «Украина-жилье-серви», которое обслуживает свыше 400 домов в Днепровском районе Киева, после отопительного периода 2008-2009 гг. не произвело пересчет за предоставленные услуги централизованного отопления в виде разницы от примененных при расчетах нормативов и фактической стоимости предоставленных зимой услуг.

Для обеспечения постоянного контроля за деятельностью жилищно-эксплуатирующих организаций частной формы собственности, учитывая их большое количество в г.Киеве, по заданию прокуратуры города Государственной инспекцией по контролю за ценами в г.Киеве и Управлением по вопросам ценовой политики КГГА также начато проведение проверок. Так, Госинспекция по контролю за ценами в течение июня-июля осуществила 8 проверок обществ с ограниченной ответственностью и ОСМД относительно порядка применения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По результатам инспекций применены экономические санкции на общую сумму 8414,7 тыс. грн., в частности наложены штрафы на 5609,8 тыс. грн. Предотвращен обман потребителей на 45,7 тыс. грн.

Жилищным организациям, которые допустили нарушение действующего законодательства, прокуратура Киева внесла предписание о немедленном устранении выявленных нарушений и проведении пересчета и уменьшение начисленной жителям города квартплаты. В случае невыполнения предписаний будет решаться вопрос о привлечении виновных к другим видам ответственности, в частности уголовной, отмечают в прокуратуре.

Проверки продолжаются.