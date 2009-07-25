В Закарпатье за невыплату зарплаты возбуждено 27 уголовных дел

В этом году в Закарпатье за невыплату заработной платы к уголовной ответственности привлечено 16 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, среди 16 человек, которые в этом году привлечены к уголовной ответственности из-за невыплаты зарплаты, 13 – руководители учреждений, предприятий, организаций и 2 – финансово-бухгалтерские работники.

Общая сумма безосновательно невыплаченной зарплаты по разоблаченным преступлениям составляет свыше 437 тыс. грн.

В целом с начала года по материалам органов внутренних дел Закарпатья возбуждено 27 уголовных дел по фактам нарушения законодательства о выплате зарплаты.