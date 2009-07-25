Из донецкого оздоровительного комплекса в больницу попали уже 18 детей

До 18 человек возросло количество детей, которые отравились в санаторно-оздоровительном комплексе в городе Святогорске Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 23-24 июля из Областного детско-молодежного санаторно-оздоровительного комплекса в инфекционное отделение детской больницы города Краматорска с симптомами пищевого отравления были госпитализированы 18 детей.

На сегодняшний день течение заболевания госпитализированных - легкой степени тяжести.

Специалистами областной и районной СЭС в очаге заболевания осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер.

Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.

Как сообщал УНИАН, в течение 23 июля было госпитализировано семь, а в течение дня 24 июля – еще восемь детей в возрасте от 7 до 14 лет с подозрением на заболевание пищевой токсикоинфекцией.

Всего в коммунальном предприятии «Областной детско-молодежный санаторно-оздоровительный комплекс» Донецкого областного совета находится на отдыхе 399 детей (10 отрядов), на пищеблоке работает 30 человек.