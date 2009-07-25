Еврокомиссия: Украина почти готова получить кредит на газ

Еврокомиссия отмечает прогресс на переговорах с Украиной, касающихся кредита на газ и осуществления реформ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении представителя Еврокомиссии Марка ГРЕЯ.

“Стороны близки к соглашению о необходимости краткосрочных и среднесрочных обязательств украинских властей относительно реформ украинского газового сектора, которые сделают возможным для международных финансовых институтов подготовить пакет поддержки для Украины”, - отмечается в заявлении по итогам третьего раунда технических консультаций между Еврокомиссией, Украиной и международными финансовыми институтами, состоявшегося сегодня в Киеве.

М.ГРЕЙ отмечает, что пакет поддержки будет направлен на помощь при решении сложностей с закачкой газа в подземные хранилища газа, а также на помощь в реформировании и модернизации газового сектора.

“Партнеры продолжат интенсивно сотрудничать в ближайшие дни”, - отмечает представитель Еврокомиссии.

М.ГРЕЙ также сообщил, что на будущей неделе Еврокомиссия направит в Украину группу технических верификаторов для оценки потребностей в закачивании газа в хранилища, которая будет работать в тесном контакте с подготовительной командой международных финансовых институтов.

Как сообщал УНИАН, 26 июня состоялся первый раунд технических консультаций, в ходе которого международные финансовые институты выразили готовность предоставить Украине кредит на закачку газа к подземные хранилища газа для обеспечения транзита российского газа в ЕС в зимний период в обмен на реформирование газового сектора.

После этого премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО направила письмо на имя Президента Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ, в котором заявила о готовности осуществить необходимые реформы.

Второй раунд консультаций состоялся в Брюсселе 17 июля. По его итогам международные финансовые институты попросили Украину назвать конкретные сроки реформ, которые Украина пообещала осуществить.

Украина обратилась в ЕС с просьбой предоставить кредит в 4,2 млрд. дол. в середине июня. Европейская сторона считает, что реальная сумма кредита может составить 1,7-2 млрд. дол.