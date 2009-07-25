Cо второго полугодия начнется рост строительства в Украине

В Министерстве регионального развития и строительства Украины (Минрегионстрой) прогнозируют, что со второго полугодия текущего года начнется постепенный рост объема строительно-монтажных работ (СМР) в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА.

"Мы упали более чем вдвое, но идем потихоньку вверх. И мое чисто профессиональное ощущение, что падения в дальнейшем не будет, будет медленный рост. К сожалению, падаем резко, а подниматься будем по 1,5-2% в месяц", – сказал он.

А.БЕРКУТА считает, что дно на рынке строительно-монтажных работ уже достигнуто, поскольку в 2007 году объем данных работ в Украине вырос на 15%, а с апреля 2008 объемы СМР упали до 84% от объемов аналогичного периода 2007 года. В этом году они упали более чем в два раза – до 40%. При этом общий рост объемов СМР в июне т.г. по отношению к январю т.г. составляет 2,7%.

По данным А.БЕРКУТЫ, капитальные вложения за первый квартал 2009 года составили 60% объема за аналогичный период 2008 года.

А.БЕРКУТА напомнил, что объемы ввода объектов в эксплуатацию за первый квартал т.г. составили 45% объемов аналогичного периода 2008 года.

При этом объемы производства строительных материалов в Украине составляют 40-60% объемов аналогичного периода 2008 года, за исключением четырех видов стройматериалов, где падение не такое значительное. В частности, это гранит (идет на экспорт), керамическая плитка и санфаянс (используется для ремонта) и изделия из натурального камня (используется как отделочный материал).

В министерстве рассчитывают на значительный рост объемов строительства, исходя из общения с иностранными инвесторами.

«Поездки, которые проходили на уровне премьер-министра, министров, вице-премьеров, в разные страны мира, дают соответствующий отклик, начиная с далеких стран, как Япония и Корея, и заканчивая европейскими странами», – добавил он.