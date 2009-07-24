МВФ понравился украинский закон об оздоровлении банков

Председатель миссии МВФ для Украины Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ приветствует сегодняшние решения Верховной Рады о помощи банковской системе.

Об этом говорится в комментарии председателя миссии, текст которого передан УНИАН.

"Мы приветствуем ряд реформ, которые касаются законодательной базы для решения проблем банков, которые были приняты сегодня Верховной Радой Украины. Эти реформы знаменуют значительное продвижение в направлении к восстановлению финансовой стабильности, поскольку они создают прочный фундамент для решения проблем банков в соответствии с общепринятой международной практикой”, - отмечается в комментарии.

Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ считает, что одобренные сегодня изменения в законодательство существенно расширят инструментарий решения проблем банков, будут способствовать решению вопросов с наименьшими затратами и будут стимулировать привлечение частных инвесторов, что соответствует основной цели обеспечения защиты вкладчиков.

“Принятие этих реформ поможет укрепить доверие и будет стимулировать стабильное развитие банковского сектора, что является залогом возвращения Украины на путь экономического роста и процветания", - отмечает председатель миссии МВФ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся особенностей проведения мер по финансовому оздоровлению банков».

Закон регулирует вопросы по оздоровлению банковской системы в условиях кризиса. Положения закона касаются, в частности, упрощенного порядка реорганизации банков, передачи их активов и пассивов, уменьшение уставного капитала банка при выполнении плана финансового оздоровления в рамках процедуры временной администрации, особенностей действия моратория на выполнение обязательств перед кредиторами.