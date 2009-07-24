Адвокат: Генпрокуратура "рассыпет" дело Пукача

Адвокат вдовы погибшего журналиста Георгия Гонгадзе Валентина ТЕЛИЧЕНКО опасается, что нынешняя следственная группа Генпрокуратуры не в состоянии эффективно довести до суда дело Алексея ПУКАЧА.

Как передает «Немецкая волна», адвокат уже зафиксировала нарушение закона при первом допросе задержанного.

«Задержание бывшего генерала милиции еще не гарантирует полного завершения дела об убийстве журналиста Гонгадзе», - полагает В.ТЕЛИЧЕНКО. По ее мнению, А.ПУКАЧ будет вводить следствие в заблуждение и будет давать неправдивые показания, поскольку большинство свидетелей этого дела уже покойники.

«Из-за того, что это резонансное важное дело, то особый вес приобретает необходимость четко в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом все делать и поэтому меня просто возмущает халатность Генпрокуратуры, когда они допрашивали ПУКАЧА сразу после задержания и без адвоката. И он якобы согласился свидетельствовать без адвокатов», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, А.ПУКАЧ, обвиняемый по делу об убийстве Г.Гонгадзе и объявленный в розыск с 2005 года, был задержан вечером 21 июля с.г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области.

Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших работников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет. Заказчики и организаторы убийства не были установлены следствием.