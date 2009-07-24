Возбуждено уголовное дело против группы рабовладельцев

Следователем Беляевского РОВД Одесской области возбуждено уголовное дело в отношении двух «рабовладельцев» - граждан Республики Молдова, которые насильно удерживали группу работников и заставляли их бесплатно трудиться на сельскохозяйственных угодьях.

Об этом УНИАН сообщил представитель ЦОС УМВД Украины в Одесской области Владимир ШАБЛИЕНКО. По его словам, дело возбуждено по признакам ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Он уточнил, что граждане Молдовы, арендующие земли на территории Беляевского района, были изобличены после обращения в милицию 29-летнего жителя Луганской области, которому удалось бежать от современных «рабовладельцев».

Как сообщал УНИАН, сотрудники УМВД Украины в Одесской области освободили троих человек, которых насильно удерживали и заставляли бесплатно работать на полях Беляевского района двое граждан Молдовы.

Вначале текущего года случай использования принудительного труда был зафиксирован в селе Березань Беляевского района. В ходе следствия милиция установила, что 19 нелегальных мигрантов были доставлены и использованы для рабского труда местными фермерами по договоренности с вербовщиком-рабовладельцем из соседней Молдовы. После переправки этих лиц через Государственную границу «рабовладельцы» забирали в нелегалов документы и понуждали «рабсилу» к выполнению различных сельхозработ.

В домах-времянках неподалеку села Нерушай Татарбунарского района в прошлом месяце милиция задержала еще одного «рабовладельца» – 41-летнего гражданина Узбекистана, также использовавшего принудительный труд группы нелегалов. Как установили правоохранители, работникам, у которых были изъяты документы, обещали оплатить за работу лишь по окончании сезона - после реализации урожая овощей и бахчевых культур.