Укрпромбанк ликвидируют – источник в Минфине

Финансовые власти страны приняли решение ликвидировать Укрпромбанк. В ближайшие дни Экспертно-аналитический совет по вопросам участия государства в капитализации банков решит судьбу двух проблемных финучреждений — Укрпромбанка и банка «Надра». Как сообщил «ДЕЛУ» информированный источник в Министерстве финансов, предварительное решение по этим банкам уже есть. Банк «Надра» планируется рекапитализировать, но только после реструктуризации внешних обязательств. А Укрпромбанк ждет ликвидация.

«Укрпромбанк будут ликвидировать. Всех вкладчиков-физлиц банка в полном объеме будут переводить в Ощадбанк и закрывать обязательства перед ними за счет госбюджета. Часть обязательств планируется погасить активами Укрпромбанка, но их там почти нет. Хорошо, если наберется на 20% от суммы долгов перед вкладчиками», — говорит представитель Минфина.