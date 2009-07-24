В Херсонской области горело здание налоговой инспекции

В районном центре Ивановка Херсонской области горело здание налоговой инспекции.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, пожар в здании Ивановского отделения Нижнесерогозской Государственной налоговой инспекции начался сегодня в 1.35. Пожар был локализован в 2.20, потушен в 3.40.

Площадь пожара – 20 кв. м. Причина возгорания и размер убытков уточняются.