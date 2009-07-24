В Херсонской области горело здание налоговой инспекции
09:41, 24 июля 2009Общество
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Причина уточняется
В районном центре Ивановка Херсонской области горело здание налоговой инспекции.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, пожар в здании Ивановского отделения Нижнесерогозской Государственной налоговой инспекции начался сегодня в 1.35. Пожар был локализован в 2.20, потушен в 3.40.
Площадь пожара – 20 кв. м. Причина возгорания и размер убытков уточняются.
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