Яценюк: политика Тимошенко ведет к уничтожению своего производителя

Политика правительства Юлии ТИМОШЕНКО приводит к уничтожению украинского производителя.

Об этом говорится в заявлении народного депутата Украины, лидера “Фронта изменений” Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта изменений”, А. ЯЦЕНЮК считает, что в то время, как украинское правительство финансирует заграничного производителя, на отечественных предприятиях сокращают штаты из-за отсутствия заказов.

По мнению парламентария, невозможно объяснить “планы приобрести электрички у Южной Кореи, а не на «Лугансктепловозе». А.ЯЦЕНЮК отметил, что, находясь на этом украинском предприятии, выяснил, что оно сегодня находится в “очень тяжелом положении”. “Там непонятная ситуация с собственностью, заказов нет, персонал сокращают”, – отметил А.ЯЦЕНЮК.

«Правительство Юлии ТИМОШЕНКО спасает корейскую экономику, а украинского производителя вынуждает увольнять людей», – говорится в заявлении лидера «Фронта изменений”.

Он также подчеркнул, что в условиях мирового кризиса все государства направляют усилия на поддержку собственной индустрии. «В этом смысле Южная Корея делает абсолютно правильно – выбивает заказ для собственных производителей, дает кредит для закупки у себя же электричек и требует от украинского правительства гарантий на погашение этого кредита», – сказал А.ЯЦЕНЮК, прибавив, что украинское правительство “вместо того, чтобы обеспечить заказами отечественного производителя, занимается спасением корейской экономики”.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что Украине нужно “собственное производство и сельское хозяйство”, которое обеспечит создание в стране рабочих мест. “У людей будет зарплата, а в бюджет будут поступать налоги”, – отметил он, прибавив, что «разместить заказ на изготовление электричек нужно на украинском предприятии».

В пресс-службе “Фронта изменений” также напоминают, что 16 июля во время визита в Южную Корею Ю.ТИМОШЕНКО было подписано соглашение о закупке Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») десяти межрегиональных электропоездов и четырех дизель-поездов у корейской корпорации «Hyundai».

Кроме того, в Сеуле был подписан «Меморандум о взаимопонимании между Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины и компанией «Hyundai Rotem» и «Hyundai Corporation» относительно сотрудничества в отрасли промышленного строительства современного железнодорожного подвижного состава». Согласно Меморандуму, стороны договорились выучить возможность предоставления корейской стороной кредитных средств под гарантии Кабинета министров Украины для приобретения десяти межрегиональных электропоездов и четырех дизель-поездов. Согласно с документом, эксплуатация корейских электричек начнется 2012 года.

Холдинговая компания «Лугансктепловоз», монопольный производитель магистральных грузовых тепловозов в Украине, заявила о нецелесообразности такой закупки. Генеральный директор холдинга Виктор БЫКАДОРОВ заявил, что завод в состоянии изготовить такие поезда, которые соответствуют техническому заданию «Укрзализныци».