В Европейской комиссии считают, что летом количество случаев заболевания гриппом A/H1N1 увеличится.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам охраны здоровья Андрулла ВАССИЛИУ.

“Ожидается более быстрый рост количества случаев заболевания летом из-за роста миграционных потоков в туристический сезон”, - сказала комиссар.

В то же время комиссар отметила, что на сегодня уровень смертности от гриппа A/H1N1 остается относительно низким.

Комиссар также призвала страны-члены ЕС обеспечить информирование граждан о симптомах болезни и ее профилактике.

А.ВАССИЛИУ отметила, что по состоянию на 9 утра 22 июля во всем мире было зарегистрировано 141 тыс. 364 случая заболевания гриппом A/H1N1 и 810 случаев смерти от этой болезни.