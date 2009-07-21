Депутаты просят Ющенко, Тимошенко и Литвина навести порядок на артскладах

Депутатский корпус Харьковского областного совета планирует обратиться к Президенту, премьер-министру, председателю Верховной Рады с просьбой навести порядок на артиллерийских складах, расположенных в регионе. Об этом, как передает корреспондент УНИАН, заявил журналистам председатель Харьковского областного совета Сергей ЧЕРНОВ.

Он сообщил, что в начале июля направил письмо исполняющему обязанности министра обороны с требованием информировать о мероприятиях ведомства, направленных на уменьшение угрозы от складов Министерства обороны, расположенных в городах Лозовая и Балаклея, в Шевченковском и Чугуевском районах.

По словам С.ЧЕРНОВА, ответ Министерство обороны дало. Он сказал, что его беспокоит бездеятельность военного ведомства. До сих пор не обеспечен подъезд пожарной техники к арсеналу в Шевченковском районе. Много проблем осталось и на 65-ом арсенале в Балаклее.

Председатель областного совета отметил, что Кабинет министров еще не утвердил программу по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на 61-ом арсенале в городе Лозовая.

По словам С.ЧЕРНОВА, если военное министерство в ближайшее время не примет меры по уменьшению угрозы от артскладов, то депутаты областного совета планируют обратиться к руководству страны. "У нас достаточно сил, чтобы заставить чиновников выполнять свои обязательства", - подчеркнул председатель областного совета.

Справка УНИАН. 27 августа 2008 г. случился пожар на 61-ом арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, расположенном возле города Лозовая в Харьковской области. Это привело к взрывам снарядов. Пришлось частично эвакуировать жителей военного городка, а также жителей Лозовой с населением более 60 тыс. чел.