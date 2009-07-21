Курсы валют к закрытию торгов на межбанке

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США вновь открылись снижением котировок – 7,7840/7,8120, к 12:00 котировки повысились до 7,8175/7,8350. К закрытию ценовые показатели скорректировались - 7,8150/7,8430 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2501/0,2511, к 12:00 цены повысились - 0,2516/25. К закрытию торгов котировки сконцентрировались - 0,2514/0,2524. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31.0750 (0.0300).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4187/89, к закрытию торговой сессии котировки повысились - 1,4225/27. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0520/11,0950. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли значений - 11,1015/11,1510.

В 16:15 НБУ вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH - 7,6700.