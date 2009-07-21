Пограничники заявляют об отсутствии очередей на пунктах пропуска

Государственная пограничная служба Украины заявляет об отсутствии очередей на пунктах пропуска через границу, несмотря на существенное увеличение пассажиро-транспортного потока.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, лишь на протяжении минувших суток государственную границу пересекли более 300 тыс. человек. Из них 158 тыс. въехали в Украину и 146 тыс. выехали. Кроме этого зафиксирован проезд 59 тысяч единиц транспорта.

Как констатируют пограничники, наиболее интенсивно работают пункты пропуска на границах с Россией, Беларусью и Польшей.

Вместе с тем, отмечают в Госпогранслужбе, ведомство совместно с другими службами прилагает все усилия, чтобы не допустить возникновения очередей в пунктах пропуска. По данным пограничников, сегодня в ни одном из пропускных пунктов по всему периметру границы очереди не зафиксированы.

Также в пограничном ведомстве в ближайшие недели прогнозируют рост количества путешествующих. Самый большой наплыв туристов ожидается в южные области Украины и Республику Крым.

Всего с начала года украинские границы пересекли более 34 млн. украинских граждан и иностранцев, а также 7,6 млн. транспортных средств, сообщают в Госпогранслужбе.