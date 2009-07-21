Пограничники заявляют об отсутствии очередей на пунктах пропуска
..несмотря на увеличение числа желающих
Государственная пограничная служба Украины заявляет об отсутствии очередей на пунктах пропуска через границу, несмотря на существенное увеличение пассажиро-транспортного потока.
Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, лишь на протяжении минувших суток государственную границу пересекли более 300 тыс. человек. Из них 158 тыс. въехали в Украину и 146 тыс. выехали. Кроме этого зафиксирован проезд 59 тысяч единиц транспорта.
Как констатируют пограничники, наиболее интенсивно работают пункты пропуска на границах с Россией, Беларусью и Польшей.
Вместе с тем, отмечают в Госпогранслужбе, ведомство совместно с другими службами прилагает все усилия, чтобы не допустить возникновения очередей в пунктах пропуска. По данным пограничников, сегодня в ни одном из пропускных пунктов по всему периметру границы очереди не зафиксированы.
Также в пограничном ведомстве в ближайшие недели прогнозируют рост количества путешествующих. Самый большой наплыв туристов ожидается в южные области Украины и Республику Крым.
Всего с начала года украинские границы пересекли более 34 млн. украинских граждан и иностранцев, а также 7,6 млн. транспортных средств, сообщают в Госпогранслужбе.