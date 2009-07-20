Два десятка гостей отравились на волынской свадьбе

В Волынской области госпитализировали 21-человека в результате отравления на свадьбе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на оперативном совещании у главы облгосадминистрации Николая РОМАНЮКА сообщила главный врач областной санэпидстанции Наталия ЯНКО.

По ее словам, предварительный диагноз – “гастроэнтероколит”, однако врачи не исключают сальмонеллез.

Как сказала Н.ЯНКО, свадьбу праздновали в селе Рудка-Козинская Рожищенского района. Всего на свадьбе находились более 100 человек.

Сейчас в селе работает бригада СЭС, продолжаются подворовые обходы.