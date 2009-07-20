В трех областях стихия срывала крыши с домов

В воскресенье и сегодня ночью в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях в результате грозовых дождей, шквальных порывов ветра и града были частично повреждены крыши частных жилых домов, хозяйственных построек и объектов социально-бытовой сферы, а также повалены деревья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Хмельницком шифером, сорванным ветром с крыши магазина, травмирован ребенок 1997 года рождения, который в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в городской детской больнице.

В Полонском районе Хмельницкой области поврежены крыши на зданиях аграрного лицея и школы; в Староконстантиновском районе - на здании частной свинофермы.

В Гусятинском районе Тернопольской области поврежены крыши 70 зданий (из них жилые дома - 64, хозяйственные здания – 4 и 2 дома культуры); в Подволочисском районе - на одном жилом доме.

В Березневском районе Ровенской области повреждены крыши на 5 зданиях (столовая сельхозпредприятия - 1, общеобразовательная школа – 1, детский садик – 1, котельная – 1 и фельдшерско-акушерский пункт – 1); в Дубровицком районе - на 20 зданиях (жилые дома – 9, хозяйственные здания – 11).

Восстановительные работы проводят подразделы МЧС, бригады коммунальных служб и местное население. Созданы рабочие группы по определению ущерба.