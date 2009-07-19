Налоговая конфисковала в Киеве 600 игровых автоматов

С даты вступления в силу закона о запрете игорного бизнеса - с 25 июня 2009 года - в Киеве налоговая прекратила деятельность 31 субъекта хозяйствования, продолжавшего работать в игорной сфере, изъято 800 единиц товарно-материальных ценностей, из которых 600 – игровые автоматы.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, ориентировочная стоимость изъятого составляет 10 млн. грн.

Справка УНИАН. 11 июня Верховная Рада преодолела вето Президента Украины, 23 июня Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине».

Данный закон вступает в силу со дня публикации и действует до принятия специального законодательства, которое предусматривает право осуществления игорного бизнеса в специально созданных игорных зонах.

Со дня вступления в силу данного закона выдача лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в Украине прекращается, а лицензии, выданные субъектам предпринимательской деятельности до дня вступления в силу данного закона, отменяются.

Кабинет Министров Украины в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного закона обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о деятельности по организации и проведению азартных игр в специально отведенных для этого игорных зонах.