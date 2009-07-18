В Харьковской области открылся этно-фестиваль "Печенежское поле"

VIII этно-художественный фестиваль "Печенежское поле" открылся сегодня на берегу Печенежского водохранилища на северо-востоке Харьковской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в фонде "Ренесанс", который является организатором этого мероприятия, на фестивале выступят фольклорные коллективы Слобожанщины и соседних регионов России, мастера народно-прикладного искусства покажут свои работы. Пройдут мастер-классы бисероплетения, Петриковской росписи, плетения веночков, изготовления кукол из травы, резьбы по дереву, вышивки.

Одно из новшеств нынешнего фестиваля - городок "7 чудес Слобожанщины", где можно отведать ягоды и фрукты, сало, мед, рыбу, овощи и фито-чай, которые представили районы области.

Завершит действо фейерверк и гала-концерт, где выступят группы "Хор Турецкого", "ТиК", "Ателье ДРАБИNА", "Ярмарок", а коллектив "SOLOMINBAND" впервые в СНГ представит уникальный музыкальный инструмент – электродомру, которую изготовили киевские мастера.

Ожидается, что этнографический праздник посетят около 100 тысяч жителей Харькова и области. Они получат медали с логотипом фестиваля.

Впервые фестиваль на берегу Печенежского водохранилища прошел в 2002 году.