Эксперт: сейчас не лучшее время для продажи ОПЗ

Рыночная стоимость Одесского припортового завода (ОПЗ) с учетом текущей ситуации составляет порядка 200-250 млн. долл., или около 1,6 млрд. грн.

Так прокомментировала информацию об объявлении Фондом государственного имущества конкурса по продаже ОПЗ аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Тамара ЛЕВЧЕНКО.

"Не стоит забывать, что первый квартал предприятие закончило с убытком, доходы от продаж упали почти в 2 раза", - отметила аналитик.

По ее словам, сейчас не самое лучшее время для продажи завода: цены на удобрения находятся на уровне 2007 года, и хотя в дальнейшем они, скорее всего, будут расти, но рынок оживет не ранее 2010 года.

По мнению Т.ЛЕВЧЕНКО, претендентами на покупку ОПЗ, вероятнее всего, останутся те же компании, которые были допущены к конкурсу в прошлом году – это «Нитроферт», «Еврохим», «Нортима». У отечественных компаний, по ее словам, отсутствуют существенные преимущества перед российскими: украинские заводы получают газ по цене более чем 200 долл. за тыс. куб. м, а российские компании — по 80-90 долл. за тыс. куб. м. Более того, по сравнению с прошлым годом значительно упали цены на продукцию ОПЗ, в частности, сейчас аммиак стоит порядка 180 долл./т (в прошлом году - 800 долл./т), карбамид 240 долл./т (в прошлом году - 750-800 долл./т).

Т.ЛЕВЧЕНКО также отметила, что определенный интерес у российских инвесторов вызовет конечный участок аммиакопровода Тольятти-Одесса.

Как сообщал УНИАН, 15 июля Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже государственного пакета акций в размере 99,567% ОАО «Одесский припортовый завод». Согласно сообщению, начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней с момента его объявления.

По информации исполняющего обязанности председателя ФГИУ Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, реализационная цена планируемого к продаже госпакета ОАО «Одесский припортовый завод» может составить около 1 млрд. долл.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.