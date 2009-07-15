Полицейский убил футбольного фаната

Итальянский полицейский приговорен к шести годам тюрьмы за убийство футбольного болельщика "Лацио", сообщает Radio New Zealand.

Представитель правопорядка Луиджи Спаккоротелла застрелил фаната Габриеле Сандри в ноябре 2007 года, когда на одной из бензозаправок схлестнулись болельщики "Лацио" и "Ювентуса". Этот инцидент впоследствии спровоцировал массовые беспорядки в столице Италии.

Болельщики Лацио агрессивно отреагировали на приговор в отношении Спаккоротелла, назвав его слишком мягким. Обвиняющая сторона требовала 14-летнего заключения для полицейского.

РИА "Новости"