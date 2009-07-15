Доллар и евро на межбанке подорожали

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,69/7,73 грн./долл., к 12:00 цены повысились - 7,7250/7,7510 грн./долл. К закрытию ценовые уровни ушли вверх - 7,7690/7,7880 грн./долл.

В 10:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 7,64 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2390/0,2420 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2410/0,2420 грн./рубль. К закрытию торгов цены повысились – 0,2426/0,2435 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль понизился и составил 31,96 рубля за доллар (-0,35).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,4049/1,4084 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,80/10,86 грн./евро, к 12:00 цены повысились - 10,8490/10,8970 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх – 10,93/10,97 грн./евро.

По данным Нацбанка, сегодня на межбанке было куплено 175,768 млн. долл., продано 177,438 млн. долл. по курсу 7,6696/7,6714 грн./долл.; куплено 36,346 млн. евро, продано – 31,003 млн. евро по курсу 10,8417/10,8800 грн./евро; куплено 554,685 млн. рублей, продано – 523,145 млн. рублей по курсу 0,239/0,240 грн./рубль.