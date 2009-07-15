Госкомстат разродился печальной информацией

В Украине спад промышленного производства в июне 2009 года, по сравнению с июнем 2008 года, составил 27,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-июне 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 31,1%.

В июне 2009 года против мая т.г. зафиксирован рост на уровне 3,1%.

Согласно сообщению Госкомстата, спад объемов промпроизводства в июне т.г. против июня-2008 по отраслям составил: в добывающей промышленности – 16,2% (в июне к маю 2009 года – рост 2,3%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 31,8% (к маю – рост 4,4%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 1,9% (к маю – рост 1,1%).

В обрабатывающей промышленности снижение объемов производства в июне т.г., по сравнению с июнем-2008, составило 31,4% (по сравнению с маем-2009 – рост 3%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован рост на уровне 0,9% (к маю – рост 1,4%).

В легкой промышленности зафиксировано падение объемов производства на уровне 21,9% (к маю – рост 14,2%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 24,8% (к маю – рост 14,4%), в производстве кожи, изделий из нее – 6,8% (к маю – рост 13,3%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в июне т.г. против июня-2008 составил 25,5% (к маю – спад 10,1%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 22,2% (к маю – рост 3,9%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 17,8% (к маю – спад 2,6%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксировано снижение объемов производства на 25,3% (к маю – рост 4,2%), в том числе в химическом производстве –25,2% (к маю – рост 4,2%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 25,9% (к маю – рост 4,2%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – 42,2% (к маю – рост 5,1%).

В Госкомстате сообщили, что в июне т.г. в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с июнем 2008 года, снижение производства составило 39,3% (к маю 2009 года – рост 1,1%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 48% (к маю – рост 6,9%), в частности, в производстве машин и оборудования – 41% (к маю – рост 3,2%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 10,4% (к маю – рост 27,5%), в производстве транспортного оборудования – 68,2% (к маю – спад 5,9%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован спад на уровне 19,2% (к маю – рост 5,2%).

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в декабре 2008 года, по сравнению с декабрем 2007 года, составил 26,6%, в январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.

Спад промышленного производства за год к году предыдущему до этого в последний раз фиксировался десять лет назад – в 1998 году спад составил 1% против 1997 года.

Наиболее глубокий спад годового промпроизводства в независимой Украине был зафиксирован в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 году – 15,8% против предыдущего года.

По данным Госкомстата, с момента объявления независимости Украины индексы промпроизводства (в процентах к предыдущему году) были следующие: 1991 г. – 95,2%; 1992 г. – 73,6%; 1993 г. – 92%; 1994 г. – 72,7%; 1995 г. – 88%; 1996 г. – 94,9%; 1997 г. – 99,7%; 1998 г. – 99%; 1999 г. – 104%; 2000 г. – 113,2%; 2001 г. – 114,2%; 2002 г. – 107%; 2003 г. – 115,8%; 2004 г. – 112,5%; 2005 г. – 103,1%; 2006 г. – 106,2%; 2007 г. – 110,2%; 2008 г. – 96,9%.