В Харькове будут судить милиционера-наркодиллера

Прокуратура Харьковской области передала в суд уголовное дело в отношении 30-летнего работника линейного отдела милиции на станции Харьков-Пассажирский, а также 29-летнего жителя Харькова, которые занимались изготовлением, перевозкой, хранением и сбытом на Южном вокзале экстракционного опия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, установлено, что изготовлением и сбытом они занимались с середины марта до середины апреля 2009 года.

В отношении обоих избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Дело направленно в апелляционный суд Харьковской области для определения подсудности, сообщили в пресс-службе.