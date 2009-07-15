В Харькове будут судить милиционера-наркодиллера
11:39, 15 июля 2009Общество
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Опий сбывали на вокзале
Прокуратура Харьковской области передала в суд уголовное дело в отношении 30-летнего работника линейного отдела милиции на станции Харьков-Пассажирский, а также 29-летнего жителя Харькова, которые занимались изготовлением, перевозкой, хранением и сбытом на Южном вокзале экстракционного опия.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, установлено, что изготовлением и сбытом они занимались с середины марта до середины апреля 2009 года.
В отношении обоих избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Дело направленно в апелляционный суд Харьковской области для определения подсудности, сообщили в пресс-службе.
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