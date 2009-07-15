У Лозинского отберут его охотничьи угодья?

Генеральная прокуратура Украины выявила грубые нарушения при передаче в пользование ООО «Охотничье хозяйство «Голованевское» 26,4 тыс. гектаров охотничьих угодий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что Генпрокуратура предпринимает меры для прекращения противоправного пользования государственными землями.

Генеральная прокуратура Украины подала в Хозяйственный суд г. Киева иск о признании незаконным и отмене решения Кировоградского областного совета и договора об условиях ведения охотничьего хозяйства с ООО «Охотничье хозяйство «Голованевское».

Как сообщал УНИАН, ГПУ расследует уголовное дело по факту убийства человека на территории Голованеского охотничьего хозяйства в Кировоградской области.

16 июня 53-летний местный житель Валерий Олийнык погиб в результате столкновения с народным депутатом Украины Виктором ЛОЗИНСКИМ, тогдашним прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением ГОРБЕНКО и начальником милиции этого же района Михаилом КОВАЛЬСКИМ на территории указанного охотничьего хозяйства.

По их версии, погибший был то ли браконьером, то ли вооруженным хулиганом, который без каких-либо причин открыл стрельбу по машине народного депутата, а его смерть - результат необходимой самообороны.

В то же время односельчане погибшего называют этот инцидент не иначе, как охотой на живого человека.

«Мы после трагедии пару раз ходили на место, где все произошло. ЛОЗИНСКИЙ говорит, что они из машины увидели подозрительного человека возле лесопосадки и позвали его, а тот, мол, выстрелил. Но посмотрите: от дороги, где ехал депутат с друзьями, до той посадки, где шел Валера, с триста метров. Это ж как громко кричать нужно было?», - рассказал газете "Сегодня" еще один односельчанин Алексей. Он уверен, что все было иначе. По его словам, за лесом начинаются охотничьи угодья В.ЛОЗИНСКОГО. «Увидели мужчину, который бродит рядом с его землей. ЛОЗИНСКОГО здесь все хозяином называют... Вот и решила компания его, по-видимому, проучить нахала, погонять по полю, как зайца», - отметил житель Грушек.