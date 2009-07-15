Румыния поможет Грузии построить газовый терминал

Румыния в течение ближайших двух недель направит в Грузию техническую группу специалистов для изучения возможностей строительства хранилища для сжиженного газа близ черноморского побережья для его последующей транспортировки в Румынию, сообщил журналистам министр энергетики Грузии Александр Хетагури, передает агентство "Новости-Грузия".

По словам министра, соответствующая договоренность была достигнута в понедельник в Анкаре, на встрече президента Грузии Михаила Саакашвили с премьер-министром Румынии Эмилем Боком. Во встрече также принимали участие министры энергетики обеих стран.

"Если группа придет к положительному заключению по вопросу строительства газохранилища, и по его экономической целесообразности, в конце августа - начале сентября состоится встреча на высшем уровне, где будут приняты конкретные решения по началу строительства", - сказал министр.

Хетагури отметил, что строительство газохранилища даст больше возможностей для транспортировки азербайджанского и туркменского газа на Запад. Газ из газохранилища морем будет поставляться в Румынию.

"Строительство газового терминала не только сделает более эффективной транспортировку газа, но и положительно скажется на экономике Грузии. Это будет хорошо и для населения региона, где постоянно будет самый дешевый газ", - добавил министр.