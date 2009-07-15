Коммерческие запасы нефти в США снизились

Коммерческие запасы сырой нефти в США за период с 3 июля по 10 июля 2009г. снизились на 1,158 млн барр., говорится в докладе Американского института нефти (American Petroleum Institute, API). Запасы тяжелых дистиллятов выросли на 656 тыс. барр.

Аналитики ожидали, что снижение запасов сырой нефти составит 1,6 млн барр., сообщает Reuters.

В соответствии с информацией доклада API, по состоянию на 10 июля с.г. запасы нефтяных энергоносителей в США характеризовались следующими недельными изменениями:

- сырая нефть - запасы снизились на 1,158 млн барр. и составили 346,785 млн барр.;

- бензины - запасы снизились на 69 тыс. барр. и составили 212,294 млн барр.;

- тяжелые дистилляты (топочный мазут и дизельное топливо) - запасы выросли на 656 тыс. барр. и составили 158,683 млн барр.

Импорт сырой нефти вырос на 1,303 млн барр./день - до 9,487 млн барр./день.

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