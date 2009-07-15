Путин: российский бюджет недополучит треть доходов

Российский бюджет в 2009 году недополучит треть доходов по сравнению с 2008 годом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом сообщил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН во время встречи с руководством Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации .

«В обозримой перспективе мы можем рассчитывать на доходы бюджета примерно в 16% ВВП. Это означает, что у нас будет 6,5-7,5 трлн. рублей в год. В результате мирового финансового кризиса бюджет недополучит 1/3 доходов от 2008 года», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что правительство РФ стремится в следующем году выйти на положительную динамику большинства ключевых макроэкономических показателей. «Будем добиваться и возобновления роста ВВП, промышленного производства», - сказал он.

В.ПУТИН отметил, что правительство РФ должно не допустить «неконтролируемого роста дефицита, исполняя при этом все основные свои обязательства перед населением».

В тоже время В.ПУТИН отметил, что придется сокращать расходы. Он добавил, что это делать нужно будет взвешенно, очень аккуратно, тщательно выстраивая систему приоритетов и повышая эффективность использования бюджетных средств.

«Механического сокращения расходов мы не должны допустить и не будем этого делать. Но все, что не является абсолютно необходимым, нужно из бюджета вычищать», - сказал он.