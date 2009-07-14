Бизнесмен дал взятку за право купить квартиру многодетной семье

Сотрудниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачена начальник отдела Луганского городского совета, требовавшая и получившая 20 тыс. грн. взятки.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью, чиновница получила взятку от частного предпринимателя за содействие последнему в победе в тендере в приобретении пятикомнатной квартиры для многодетной семьи.

Прокуратурой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).