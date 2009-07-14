Минтранс обвиняет частные компании в захвате акватории и причалов

Министерство транспорта и связи Украины заявляет о незаконности завладения частными компаниями, в частности компанией «Трансинвестсервис», государственными причалами в порту «Южный», а также компанией «Нибулон» акваторией и землями водного фонда в Николаевском морском порту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра транспорта и связи Украины – глава Государственной администрации морского и речного транспорта Михаил ЧУБАЙ.

Как отметил он, сложилась ситуация, которая может повлечь за собой претензии к портам со стороны частных структур, что может привести к банкротству госпредприятий.

В частности, как пояснил начальник Николаевского порта Василий КАПАЦИНА, зерноперерабатывающий терминал компании «Нибулон» работает в порту незаконно, поскольку с нарушением требования законодательства захватил акваторию, примыкающую к причалу, в 22 гектара в свою собственность. В тоже время, акватория морских портов может находится только в госсобственности.

В связи с этим В.КАПАЦИНА обратился в Генпрокуратуру и СБУ с просьбой проверить незаконное завладение акваторией порта компанией «Нибулон».

В свою очередь М.ЧУБАЙ отметил, что на прошлом заседании правительства было решено решить вопрос с закреплением акватории Николаевского порта в государственной собственности.

Кроме того, начальник порта «Южный» Юрий КРУК сообщил, что компания «Трансинвестсервис» незаконно владеет причалами номер 16 и 17 в порту. По его данным, в результате этого только в первом полугодии этого года порт недополучил 23 млн. грн. от деятельности причала №16 и 9 млн. грн. от причала №17. В результате этого также недополучены средства в Госбюджет.

По словам Ю.КРУКА, уже есть поручение премьер-министра передать эти причалы на баланс порта. «Данная проблема стоит давно, и если мы еще года два будем продолжать опускать голову в песок, государство останется без порта», - отметил Ю.КРУК.

Как подчеркнул М.ЧУБАЙ, причальные сооружения являются стратегическими объектами, и, как и акватории, не могут передаваться в частную собственность.