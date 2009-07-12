Российские пограничники задержали в Северной Осетии группу украинцев

Российские пограничники задержали в пятницу на одной из горных туристических баз в Северной Осетии группу граждан Украины, у которых отсутствовало разрешение на пребывание на территории республики, являющейся для иностранных граждан территорией с регламентированным посещением за исключением четырех населенных пунктов.

Как передает РИА Новости, об этом в воскресенье сообщил сотрудник пресс-службы погрануправления ФСБ России по Северной Осетии.

Постановлением правительства РФ в 1992 году Северная Осетия, став приграничной с Грузией за исключением аэропорта "Владикавказ" и городов Владикавказ, Беслан, Алагира и Ардон, стала относиться к категории территорий РФ с регламентированным посещением. Это значит, что, иностранные граждане обязаны получать специальное разрешение на пребывание на территории республики. В том случае, если речь идет о пребывании иностранных граждан в пограничной зоне, то им необходимо получить специальный пропуск.

По словам собеседника агентства, около десяти украинцев были задержаны на одной из горных туристических баз республики, расположенных на территории приграничного с Грузией Ирафского района Северной Осетии, во время проверки пограничниками и сотрудниками миграционной службы порядка пребывания иностранных граждан на приграничной территории.

"В результате проверки было установлено незаконное нахождение на одной из туристических баз граждан Украины, которые в установленные сроки не зарегистрировались в территориальном подразделении УФМС по Ирафскому району. Специальное разрешение на пребывание на территории Республики у них также отсутствовало", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что задержанные граждане за нарушение пребывания на территории России будут привлечены к административной ответственности и каждый из них заплатит штраф.